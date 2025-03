ERTE NULO EN ABAI MADRID: La soberbia es la máscara de la ignorancia

Este lunes 24 de marzo de 2025 el Juzgado de lo Social nº 04 de Madrid ha declarado nulo el ERTE que presentó la empresa de Contact Center Abai Business Solutions, S.A y determinó que este ERTE que ha afectado a 121 personas trabajadoras del centro de trabajo de Madrid, por un periodo de 8 meses, es nulo y las personas afectadas deben ser repuestas en sus anteriores condiciones de trabajo, es decir la empresa debe devolver al SEPE las cantidades abonadas y debe pagar sus salarios íntegros mientras sus contratos han estado suspendidos.

Sin duda paga la empresa Abai Business Solutions su actitud, antes, durante y después del proceso de ERTE.

La magistrada señala en la sentencia que en el servicio del 1004 no existe la causa indicada, en el servicio de Telefónica Seguros no existe causa para la mayor parte de las personas afectadas y en los servicios de Renfe, Wagen y Europcar no queda justificada la razonabilidad de la medida. Es decir de los seis servicios afectados en cinco de ellos estaba mal acreditada la causa y por tanto todos los contratos suspendidos lo están hechos de forma improcedente.

Desde el primer momento, durante toda la negociación, CGT señaló que este ERTE era una estafa y demostró reunión a reunión que la única causa de afectación era el simple hecho de ser y de trabajar en Madrid. La empresa ya creyó que venía con el trabajo hecho, con una soberbia repugnante, simuló una negociación sin valorar ninguna otra propuesta.

CGT demostró en el servicio más grande, el 1004, que las llamadas en Madrid no habían disminuido, tal y como demuestra la sentencia, y la gran valía de todas y cada una de las personas que trabajan atendiendo las llamadas.

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO, adjuntamos la sentencia a esta noticia, y nos congratulamos con esta noticia.

La lucha sigue en ABAI, pero la lucha sirve.