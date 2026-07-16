CGT irrumpe con mayoría absoluta en las elecciones sindicales de Konecta Rockethall Valladolid

Las elecciones sindicales celebradas el 15 de julio en Konecta Rockethall Valladolid han supuesto un importante respaldo a la candidatura de CGT, que ha obtenido una contundente mayoría absoluta en su primera participación en este centro de trabajo.

Con una participación de 206 votos emitidos (1 voto en blanco y 1 voto nulo), la composición del comité de empresa, integrado por 13 representantes, queda de la siguiente manera:

– CGT: 117 votos – 8 representantes

– UGT: 37 votos – 2 representantes

– VALORIAN: 35 votos – 2 representantes

– CCOO: 15 votos – 1 representante

Este resultado supone un respaldo muy importante a la candidatura de CGT, que concurría por primera vez a unas elecciones sindicales en Konecta Rockethall Valladolid y logra la confianza mayoritaria de la plantilla.

La mayoría obtenida es también el reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos años por la Sección Sindical de CGT. Tras los distintos procesos de integración empresarial que dieron lugar a la actual Konecta Rockethall, la sección sindical ha continuado defendiendo los derechos de la plantilla y desarrollando una intensa labor sindical, pese a no contar hasta ahora con una representación elegida directamente en las urnas. Las elecciones del 15 de julio suponen el refrendo de ese trabajo y otorgan a CGT una amplia mayoría en el comité de empresa.

Desde CGT queremos agradecer la confianza depositada en nuestra candidatura y el apoyo recibido por todas las personas trabajadoras que han hecho posible este resultado.

Asumimos la responsabilidad que nos ha otorgado la plantilla con ilusión y con el firme compromiso de seguir defendiendo los derechos e intereses de todas las personas trabajadoras.

¡Gracias a todas las personas que han hecho posible este magnífico resultado!