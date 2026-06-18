TRAS UN AÑO DE LUCHA, CGT GANA LAS ELECCIONES EN DIGI SEVILLA (17/06/26)



Después de casi un año de obstáculos, retrasos e incertidumbre para poder celebrar estas elecciones sindicales, la plantilla de DIGI Sevilla ha hablado y ha depositado su confianza mayoritariamente en CGT.



Resultados:



– CGT: 4 delegados/as

– USO: 3 delegados/as

– CCOO: 2 delegados/as



Han sido las elecciones más largas que recordamos. Durante todo este tiempo no hemos dejado de trabajar, de organizarnos y de estar al lado de las personas trabajadoras, defendiendo sus derechos y reivindicaciones.



Ese esfuerzo colectivo hoy tiene su recompensa: CGT se convierte en la fuerza sindical más votada de DIGI Sevilla.



Queremos agradecer a todas las personas que han confiado en nuestra candidatura. Este resultado no es una meta, sino el comienzo de una nueva etapa en la que seguiremos trabajando con más fuerza si cabe para defender los intereses de toda la plantilla.



Gracias por vuestra confianza. Gracias por vuestra lucha.



¡Seguimos adelante!