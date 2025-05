TERMINA SIN ACUERDO LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA EN ABAI (León)

| COMUNICADO UNITARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA Y DE LAS SECCIONES DE CGT, CCOO, UGT y USO |

El 30 de abril, se ha celebrado la última reunión del periodo de consultas relativo al procedimiento de movilidad geográfica impuesto por la dirección de la empresa. El resultado, como ya preveíamos ante la actitud inflexible de la empresa, ha sido SIN ACUERDO.

Desde el primer momento, todas las secciones sindicales hemos mostrado nuestra total oposición a firmar el cheque en blanco que pretende la empresa, disfrazado de propuesta. Consideramos que existe carga de trabajo suficiente para mantener la plantilla actual, y que las llamadas «medidas de acompañamiento» que nos presentan no son más que un intento burdo de justificar lo injustificable: un traslado forzoso que en realidad esconde la destrucción encubierta de 55 puestos de trabajo.

A pesar de que la empresa afirma que esta decisión responde a una supuesta centralización por parte del cliente Endesa, no ha aportado ninguna documentación oficial que lo acredite; es más, en el pliego de contratación tan solo prioriza que haya un centro ubicado en Cataluña, pero sin perjuicio de otros centros a nivel nacional.

Este comité de empresa no va a ser cómplice ni partícipe de este atropello. No vamos a permitir que se condene a decenas de familias a la incertidumbre y a la precariedad. Nos mantenemos firmes en la defensa del empleo, de nuestros derechos y de un futuro digno para todos y todas.

Ante esta situación, el Comité de Empresa ha decidido interponer una demanda ante los tribunales, solicitando además medidas cautelares para intentar paralizar la ejecución de esta medida mientras se resuelve judicialmente. No vamos a permitir que se consume un ERE económico encubierto que condene al cierre progresivo del centro de León. El Juzgado deberá decidir si debemos abandonar nuestros puestos, no por una imposición empresarial sin base. Este paso es muy importante no sólo para esos cincuenta cinco trabajadore/as afectados/as en este momento, sino que también para que no avance la destrucción de empleo en Abai del resto de la plantilla que en este momento no está afectada y que quedaría minada abocada a un futuro incierto, sino también para evitar que la empresas de Contact Center no tomen el mismo camino y elija la figura del traslado de sus trabajadores como una medida encubierta de despedir a trabajadores con antigüedad de una forma barata.

¡Ni traslados forzosos ni despidos encubiertos!

¡Trabajo digno y estable para todos y todas! Luchando juntos desde todos los frentes posibles somos más fuertes. Por nuestro futuro y el de nuestro sector.

Os seguiremos informando.