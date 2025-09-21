RESOLUCIÓN DE APOYO AL PUEBLO PALESTINO

(Aprobada en el III Congreso del sector de Temarketing)

Desde el III Congreso del Sector Federal del Telemarketing de CGT queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo palestino, especialmente tras ver cómo, en el último año y medio, se ha recrudecido aún más el genocidio que el estado sionista de Israel viene perpetrando desde el año 1947.

La invasión terrestre de la ciudad de Gaza, que ha dado inicio en los últimos días, es un paso más en la intención de ocupar por completo la zona, y demuestra que el gobierno imperialista de Netanyahu pretende llevar a cabo una limpieza étnica con la complicidad de la Unión Europea, que hasta ahora ha evitado incluso utilizar la palabra “genocidio” y sigue manteniendo con el Estado terrorista de Israel relaciones comerciales, diplomáticas y armamentísticas al igual que hace EEUU.

La presión de la clase trabajadora en las calles es la única vía para que los gobiernos cómplices con Israel tomen medidas reales que pongan fin al extermino del pueblo palestino.

Debemos continuar con las movilizaciones y las acciones de protesta en todos los ámbitos de actuación. La causa palestina es la causa de la humanidad.

¡Palestina libre!

Valencia a 20 de septiembre de 2025