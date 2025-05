NO A LOS TRASLADOS FORZOSOS EN LEÓN

El 28 de abril se celebró una nueva reunión de la movilidad geográfica con la que ABAI y ENDESA pretenden destruir la vida de decenas de compañeras en León. Queremos señalar unas consideraciones sobre todo este despropósito:

1º La empresa no ha facilitado toda la documentación que le hemos requerido y la que ha presentado, de forma sesgada, no acredita ninguna causa económica, organizativa o productiva, tan solo el simple capricho de Endesa y ABAI.

2º No hay dinero que compense el desarraigo familiar que supone el traslado.

3º Los puestos de trabajo no tienen precio. Hay trabajo para todas, no solo en la campaña de Endesa, sino en otras; por eso le hemos solicitado reubicaciones.

4º ABAI solo busca destruir empleo y ha encontrado en los traslados forzosos una nueva fórmula, según esta lógica, ahora nos mandan para Hospitalet, pero mañana nos pueden decir de irnos a Málaga y pasado a A Coruña.

Sº Trabajamos atendiendo llamadas que se desvían sin el mayor problema; por eso exigir la presencialidad en Hospitalet es un sinsentido. En todo caso, si el problema es el teletrabajo, podrían haber planteado hacerlo presencialmente, pero en León.

6º ABAI dice que esta situación «viene de largo», entonces, ¿por qué no han buscado una solución antes? ¿Quién puede creerse que una empresa que tiene miles de trabajadoras en todo el mundo no puede reubicar en otros servicios a las compañeras afectadas?

ABAI insiste en seguir adelante con su plan adornándolo de una serie de medidas que solo buscan acreditar «buena fe negociadora» para justificar el expediente en el juzgado.

Lxs trabajadorxs no podemos ser rehenes de decisiones empresariales injustificadas y arbitrarias que pongan patas arriba nuestras vidas y las de nuestras familias. No vamos a firmar un cheque en blanco que supondría dar por ciertas las causas del expediente y que nos conduciría al cierre de la plataforma. La reunión se interrumpió por el apagón, por lo que continuará mañana 30 de abril a las 13 horas.



NO AL CIERRE DEL CENTRO DE LEÓN

LOS PUESTOS DE TRABAJO NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN