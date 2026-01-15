CGT - Sector Federal de Telemarketing

Mantenemos representación y crecemos en votos en Globalia. (Baleares)

por Sector Federal de Telemarketing

En las elecciones sindicales celebradas el 13 de enero del 2026 en Globalia Baleares, CGT consolida nuestra presencia en el comité y además, aumentamos el número de votos, reforzando el respaldo de la plantilla a un sindicalismo combativo y sin concesiones.

En un proceso en el que se presentaban CGT y UGT, con una participación de 195 personas trabajadoras de un censo de 359, CGT ha obtenido 85 votos, lo que nos permite mantener nuestr@s 6 delegad@s en el comité de empresa.

El comité queda conformado por 13 delegad@s:

-UGT: 7

-CGT: 6

Mantener resultados y crecer en votos no es casualidad, es fruto del trabajo constante, de estar al lado de la plantilla en los conflictos reales y de no firmar acuerdos a la baja.

Desde CGT agradecemos la confianza de todas las personas trabajadoras que han apoyado esta candidatura.

Seguiremos defendiendo los derechos laborales.