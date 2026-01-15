Mantenemos representación y crecemos en votos en Globalia. (Baleares)

En las elecciones sindicales celebradas el 13 de enero del 2026 en Globalia Baleares, CGT consolida nuestra presencia en el comité y además, aumentamos el número de votos, reforzando el respaldo de la plantilla a un sindicalismo combativo y sin concesiones.

En un proceso en el que se presentaban CGT y UGT, con una participación de 195 personas trabajadoras de un censo de 359, CGT ha obtenido 85 votos, lo que nos permite mantener nuestr@s 6 delegad@s en el comité de empresa.

El comité queda conformado por 13 delegad@s:

-UGT: 7

-CGT: 6

Mantener resultados y crecer en votos no es casualidad, es fruto del trabajo constante, de estar al lado de la plantilla en los conflictos reales y de no firmar acuerdos a la baja.

Desde CGT agradecemos la confianza de todas las personas trabajadoras que han apoyado esta candidatura.

Seguiremos defendiendo los derechos laborales.