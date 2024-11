LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL ERTE DE ABAI

El lunes 21 de octubre de 2024 tuvo lugar la última reunión en relación con el ERTE que Abai pretende hacer efectivo el el uno de noviembre para las personas trabajadoras del centro de trabajo de Madrid y donde se ha constatado que la única causa de afectación es el simple hecho de ser y trabajar en Madrid.

La empresa ya venía con el trabajo hecho, sin intención de valorar ninguna otra propuesta y con el único fin de conseguir la firma de los sindicatos para avalar esta estafa de ERTE.

Durante toda la negociación desde CGT se ha demostrado que las llamadas en Madrid no han disminuido, lo que demuestra los antojos organizativos de caníbales empresariales que, tras condonar deudas en el extranjero de millones de euros se permiten el lujo de decirnos

que quien producimos sobramos.

Lo que sí que hemos demostrado es la gran valía de todas y cada una de las personas que trabajamos atendiendo las llamadas y por todas estas personas, decimos ¡NO AL ERTE DE ABAI!.

Desde CGT, y como ya hemos demostrado desde todos los territorios, no vamos a ser cómplices de esta sangría a cambio de limosnas y del agotamiento que pretenden causar en todas/os nosotras/os. Se supone que el plazo de negociación acaba este viernes 25 de octubre aunque no hay previstas más reuniones y la empresa nos ha indicado que nos comunicará la decisión final.



LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO Y NOS VAN A TENER DE FRENTE!



¡