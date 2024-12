ERE EN CONCENTRIX: SUSTO O MUERTE

Estamos anonadados/as, esta palabra explica la sensación de los miembros de la mesa negociadora del despido colectivo que

Concentrix ha presentado el 29 de noviembre de 2024 en su centro de trabajo en A Coruña.

La empresa nos ha dicho que 3 campañas de Microsoft (dinamics, 365 y CTS) y la campaña Expedia, finalizan o reducen su servicio y no hay capacidad para reubicar a sus trabajadores/as. En la reunión se ha demostrado que esto en falso. En una jugarreta vergonzosa, la empresa ha querido que le dejáramos chantajear a un grupo de personas trabajadoras a dedo, que tienen una mejora adquirida en su salario para que, a cambio de quedar fuera del despido, bajaran voluntariamente su sueldo.

Obviamente todos los sindicatos nos hemos negado, porque no se recortan derechos con amenazas, y en un procedimiento que no alega causas económicas no se pueden hacer reducciones de sueldo voluntarias por miedo a perder el empleo, cuando les hemos dicho que no es legal han recogido cable.

A partir de ahí todo cuesta abajo y sin frenos, la empresa ha dicho a los/as negociadores/as que les dan cuatro horas a cada uno para leer toda la documentación, hablar con los/a abogados/as y buscar medidas contra los despidos, están así de espléndidos, parece que no saben que es imposible. Están racaneando los medios para esta negociación cuando saben que es mala fe.

Al menos hemos logrado evitar una negociación de este despido por teléfono, y la próxima será presencial en el centro de trabajo, dando la cara.

El próximo jueves 5 a las 11:00, esperemos que la empresa haya recapacitado, entregue la documentación pedida, pacte criterios objetivos para las reubicaciones y quiera buscar alternativas antes del 28 de diciembre que es cuando termina la negociación.

Desde CGT tenemos claro que vamos a defender los puestos de trabajo. ¡¡NO AL ERE!!