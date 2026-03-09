Elecciones en Unisono-Intelcia (Santander)



La plantilla del centro de Unisono-Intelcia en Santander, ha celebrado recientemente sus primeras elecciones sindicales, en un proceso en el que han participado distintas organizaciones sindicales para elegir la representación legal de las personas trabajadoras.

Con un censo de 179 personas, los resultados han sido los siguientes:



CCOO: 54 votos – 4 delegadas/os

CGT: 43 votos – 3 delegadas/os

UGT: 16 votos – 1 delegada/o

USO: 14 votos – 1 delegada/o



Desde CGT valoramos muy positivamente el resultado obtenido, logrando 3 delegadas/os en estas primeras elecciones y convirtiéndonos en una de las fuerzas sindicales con mayor apoyo dentro del centro.

Queremos agradecer a todas las compañeras y compañeros que han confiado en CGT para representarles.



Seguiremos creciendo.



