Elecciones en Digi Sevilla.



Desde CGT queremos agradecer a todas las personas trabajadoras de Digi que participaron en las primeras elecciones sindicales celebradas en la sede de Sevilla.



Gracias al apoyo, la confianza y el compromiso de la plantilla, CGT ha obtenido cuatro delegados/as en el Comité de Empresa.



Este resultado supone un paso muy importante para seguir construyendo un futuro combativo, transparente y comprometido con los derechos de todas las personas trabajadoras.



También queremos hacer una mención especial a quienes, pese a encontrarse en modalidad de teletrabajo, se desplazaron expresamente para participar en las votaciones. Ese esfuerzo y compromiso refuerzan el valor de la participación colectiva y la importancia de defender los derechos laborales desde la implicación y la solidaridad.

Sabemos que no ha sido fácil competir con el sindicato de la empresa, que siempre juega con ventaja, pero hemos tenido un gran resultado. Las personas elegidas por la CGT son, ante todo, compañeras y compañeros de trabajo que se ponen a disposición del conjunto de la plantilla para escuchar, apoyar y trabajar conjuntamente en la defensa de los intereses comunes.



Este resultado marca el inicio de una nueva etapa en Digi.

Los resultados a 23 de octubre de 2025 son:

Unión independiente…………………………46 votos 5 delegados/as

CGT ……………………………………………..45 votos 4 delegados/as



CGT continuará trabajando con firmeza y cercanía para mejorar las condiciones laborales, fomentar la igualdad y garantizar que la voz de las personas trabajadoras sea escuchada en todos los ámbitos de la empresa.



CGT Digi Sevilla, agradece la confianza depositada y reafirmando su compromiso:



“¡Seguiremos avanzando, organizadas y con fuerza, desde la base!”