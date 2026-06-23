Elecciones en Acierta Asistencia (Grupo Caser/Helvetia): CGT obtiene 2 de 4 delegad@s.

Desde la sección sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) queremos informar del resultado de las elecciones parciales celebradas en Acierta Asistencia.



En estas elecciones, la participación de la plantilla ha sido especialmente destacable, algo que queremos agradecer de forma sincera. Cada voto emitido refleja implicación, confianza y compromiso con la representación sindical en el centro de trabajo.



El resultado obtenido ha sido de 2 delegad@s de 4 para CGT, lo que supone un respaldo significativo por parte de las trabajadoras y trabajadores.



UGT 2 Delegad@s

CGT 2 Delegad@s



Queremos dar las gracias, de corazón, a todas las personas que han participado en el proceso electoral y han depositado su confianza en CGT. Este apoyo nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza y más determinación en la defensa de los derechos laborales de toda la plantilla.



Cada voto cuenta, cada gesto suma, y cada compañera y compañero que confía en CGT refuerza nuestro compromiso colectivo.



Contigo, somos más fuertes.