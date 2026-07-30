CGT MANTIENE SU REPRESENTACIÓN EN UNIVERSAL SUPPORT ALMENDRALEJO

El pasado 23 de julio se celebraron las elecciones sindicales en Universal Support Almendralejo, en las que CGT ha obtenido 2 delegados y delegadas.



El nuevo Comité de Empresa queda compuesto de la siguiente manera:

UGT: 6 delegados/as

CGT: 2 delegados/as

CCOO: 1 delegado/a



Desde CGT queremos agradecer a todas las personas trabajadoras que han depositado su confianza en nuestra candidatura.



Seguiremos trabajando desde el Comité de Empresa para defender los derechos de la plantilla, mejorar las condiciones laborales y dar voz a todas las personas trabajadoras, manteniendo la cercanía y el compromiso que caracterizan a CGT.

Nuestros dos representantes continuarán estando a disposición de la plantilla para informar, atender sus problemas y defender sus derechos.

¡Gracias por vuestra confianza!

