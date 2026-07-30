El pasado 23 de julio se celebraron las elecciones sindicales en Universal Support Almendralejo, en las que CGT ha obtenido 2 delegados y delegadas.
El nuevo Comité de Empresa queda compuesto de la siguiente manera:
UGT: 6 delegados/as
CGT: 2 delegados/as
CCOO: 1 delegado/a
Desde CGT queremos agradecer a todas las personas trabajadoras que han depositado su confianza en nuestra candidatura.
Seguiremos trabajando desde el Comité de Empresa para defender los derechos de la plantilla, mejorar las condiciones laborales y dar voz a todas las personas trabajadoras, manteniendo la cercanía y el compromiso que caracterizan a CGT.
Nuestros dos representantes continuarán estando a disposición de la plantilla para informar, atender sus problemas y defender sus derechos.
¡Gracias por vuestra confianza!
CGT MANTIENE SU REPRESENTACIÓN EN UNIVERSAL SUPPORT ALMENDRALEJO
El pasado 23 de julio se celebraron las elecciones sindicales en Universal Support Almendralejo, en las que CGT ha obtenido 2 delegados y delegadas.