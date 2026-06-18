CGT irrumpe con fuerza en Teleperformance Barcelona y se convierte en la segunda fuerza sindical.

Las elecciones sindicales celebradas el pasado 17 de junio en Teleperformance Barcelona han dejado un resultado histórico para CGT.

Por primera vez presentamos candidatura en este centro de trabajo y hemos conseguido 5 delegados/as, convirtiéndonos en la segunda fuerza sindical del comité.

Los resultados han sido los siguientes:

– UGT: 10 delegados/as

– CGT: 5 delegados/as

– CCOO: 3 delegados/as

– Intersindical: 3 delegados/as

– USOC: 2 delegados/as

Estos resultados suponen un importante cambio respecto a la composición anterior del comité, en el que UGT contaba con 14 delegados/as, CCOO con 8 y USO con 3.

Queremos felicitar a toda la sección sindical de CGT por el enorme trabajo realizado.

Presentarse por primera vez a unas elecciones nunca es sencillo, pero gracias al esfuerzo, la constancia y la cercanía con la plantilla se ha conseguido un resultado que nos sitúa como una referencia para muchas personas trabajadoras del centro.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra candidatura y asumimos la responsabilidad de representar a la plantilla con compromiso, transparencia y una defensa firme de sus derechos.

Entramos por primera vez y lo hacemos como segunda fuerza sindical.

Gracias por hacerlo posible.