CGT CONSOLIDA SU REPRESENTACIÓN EN LAS ELECCIONES SINDICALES DE ILUNION CEE DE BARCELONA.



Las elecciones sindicales celebradas en Ilunion CEE Contact Center de Barcelona han vuelto a reflejar la consolidación de CGT como una alternativa sindical dentro del sector del telemarketing y contact center.

En las elecciones sindicales de 2026, CGT ha obtenido 4 delegados y delegadas, frente a los 3 representantes logrados en 2022, en un proceso marcado por la ampliación del comité de empresa.

Resultados elecciones sindicales 2026

CCOO: 6 delegados/as

CGT: 4 delegados/as

UGT: 3 delegados/as

Resultados elecciones sindicales 2022

CCOO: 4 delegados/as

CGT: 3 delegados/as

UGT: 2 delegados/as

Estos resultados nos permiten mantener y reforzar nuestra presencia en el comité de empresa, consolidando un espacio sindical combativo.

Queremos agradecer la confianza depositada por las personas trabajadoras que continúan apostando por un modelo sindical centrado en la defensa de los derechos laborales, la participación de la plantilla y la acción sindical constante.

La consolidación de CGT, demuestra que cada vez más personas trabajadoras siguen confiando en un sindicalismo basado en la defensa colectiva, la cercanía con la plantilla y el trabajo diario en los centros de trabajo.