CGT - Sector Federal de Telemarketing

Confederación General del Trabajo - Sector Federal de Telemarketing

CGT CONSIGUE 3 DELEGAD@S EN PAPERNEST (BARCELONA)

por Sector Federal de Telemarketing

CGT entra por primera vez con 3 delegad@s en Papernest Barcelona.

El 17 de febrero de 2026, CGT ha obtenido 3 delegad@s en las elecciones sindicales celebradas en Papernest Barcelona, logrando así representación por primera vez en la empresa.

Con una participación del 41,58 %, CGT consigue el 17,6 % de la representación del comité, consolidando un espacio sindical combativo y asambleario dentro del centro de trabajo.

Resultados 2022.

CCOO 12 delegados/as GTI 5 delegados/as

Resultados 2026.

CGT 3 delegados/as  CCOO 10 delegados/as GTI 3 delegados/as.

El resultado supone un paso importante, ya que hasta ahora no contábamos con representación. Desde CGT se muestran muy contentas y satisfechas con el respaldo recibido por parte de la plantilla y reafirman su compromiso de defender los derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la participación directa de las trabajadoras y trabajadores.

CGT entra para quedarse.

CGT entra con 3 delegad@s en Papernest Barcelona La CGT (Confederación General del Trabajo) ha obtenido 3 delegad@s en las elecciones sindicales celebradas en Papernest Barcelona, logrando así representación por primera vez en la empresa. Con una participación del 41,58 %, la CGT consigue el 17,6 % de la representación del comité, consolidando un espacio sindical combativo y asambleario dentro del centro de trabajo. Este resultado supone un paso importante, ya que hasta ahora la organización no contaba con representación. Desde la CGT se muestran muy contentas y satisfechas con el respaldo recibido por parte de la plantilla y reafirman su compromiso de defender los derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la participación directa de las trabajadoras y trabajadores. La CGT entra para quedarse y para que la voz de la plantilla se escuche más fuerte.