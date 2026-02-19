CGT CONSIGUE 3 DELEGAD@S EN PAPERNEST (BARCELONA)

CGT entra por primera vez con 3 delegad@s en Papernest Barcelona.
El 17 de febrero de 2026, CGT ha obtenido 3 delegad@s en las elecciones sindicales celebradas en Papernest Barcelona, logrando así representación por primera vez en la empresa.
Con una participación del 41,58 %, CGT consigue el 17,6 % de la representación del comité, consolidando un espacio sindical combativo y asambleario dentro del centro de trabajo.
Resultados 2022.
CCOO 12 delegados/as GTI 5 delegados/as
Resultados 2026.
CGT 3 delegados/as CCOO 10 delegados/as GTI 3 delegados/as.
CGT entra para quedarse.