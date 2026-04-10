Elecciones en TEYAMÉ 360 (Barcelona).

CGT consigue 3 delegados/as en TEYAMÉ 360 (Barcelona) pese a un proceso electoral condicionado.

El pasado 8 de abril de 2026 se celebraron las elecciones sindicales en el centro de trabajo de TEYAMÉ 360 en Barcelona, con una participación destacable de la plantilla.



De un censo de 122 personas, se emitieron 88 votos (72,13%), de los cuales 87 fueron válidos, con 8 votos en blanco y 1 nulo.



En cuanto a los resultados, CGT ha obtenido 26 votos, logrando 3 delegad@s, mientras que CCOO ha conseguido 53 votos y 6 delegad@s.

Desde CGT queremos destacar especialmente que seguimos presentes, pese a un contexto especialmente adverso.

El proceso electoral no ha estado exento de incidencias. Cabe señalar que, tras un periodo previo marcado por cambios en la representación incluido el traspaso de varias delegadas a otras siglas, finalmente solo concurrieron dos candidaturas. La de UGT, aunque inicialmente prevista, no pudo consolidarse.

Durante la jornada electoral, además, se detectaron dinámicas que condicionaron el desarrollo normal del proceso: una fuerte movilización de la estructura empresarial en favor de una de las candidaturas, dificultades organizativas para facilitar el voto a una parte de la plantilla, y la necesidad de supervisión constante para garantizar que el recuento se realizara conforme a lo establecido.

A pesar de este contexto, CGT ha desarrollado una campaña cercana y comprometida, logrando reforzar su presencia en el centro de trabajo.

Agradecemos a todas las personas que han confiado en CGT y animamos a seguir organizándonos para mejorar nuestras condiciones laborales.

