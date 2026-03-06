CGT ARRASA EN LAS ELECCIONES DE FOUNDEVER (MÁLAGA)



La empresa Foundever, que lleva relativamente poco tiempo implantada en Málaga, ha celebrado recientemente elecciones sindicales para elegir la representación legal de las personas trabajadoras.



A pesar de ser un centro de reciente creación, la plantilla ha hablado alto y claro en las urnas.



Resultados:



CGT: 39 votos – 4 delegadas/os

CCOO: 7 votos – 1 delegada/o

Fetico: 6 votos – 0 delegadas/os



Con un 75% de los votos, CGT se convierte en la fuerza claramente mayoritaria en el centro.



Queremos agradecer profundamente la confianza depositada por nuestras compañeras y compañeros. Este respaldo nos da más fuerza y más responsabilidad para seguir defendiendo condiciones dignas, transparencia y participación real.



Queremos hacer una mención especial de agradecimiento para las compañeras de CGT en Foundever Sevilla, ya que su implicación, su experiencia y el acompañamiento recibido por parte de ellas, ha sido clave en este proceso y el resultado obtenido refleja también ese trabajo colectivo y solidario.



La lucha es compartida y los logros también.