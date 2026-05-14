CELEBRADO EL PLENO ESTATAL DEL SECTOR FEDERAL DE TELEMARKETING EN GIJÓN.

Los días 8 y 9 de mayo ha tenido lugar en Gijón el Pleno Estatal del Sector Federal de Telemarketing de CGT, donde se han reunido delegaciones de prácticamente todos los territorios del Estado, faltando únicamente un par de delegaciones.

Durante todo el fin de semana se debatieron y votaron las diferentes propuestas trasladadas por la afiliación de cara al próximo convenio estatal de Contact Center, el cual finaliza este próximo mes de diciembre.

Desde CGT entendemos que las propuestas del sindicato deben construirse desde abajo, contando con la participación de afiliados y afiliadas, siendo precisamente ese el objetivo principal de este pleno estatal.

Las jornadas estuvieron marcadas por una alta participación, con numerosas ponencias, debates y votaciones que sirvieron para fijar la propuesta que CGT llevará a la negociación del próximo convenio colectivo.

Las reivindicaciones aprobadas irán encaminadas a la mejora de las condiciones laborales del sector y a la recuperación económica de las plantillas tras años de pérdida de poder adquisitivo.

Asimismo, durante el pleno se eligieron las personas encargadas de acudir a defender la propuesta de CGT en la negociación del convenio estatal.

Desde el Sector Federal queremos destacar y agradecer la implicación de todas las delegaciones asistentes y el enorme trabajo realizado durante todo el fin de semana.

Salud y acierto.