Celebrado el III Congreso del Sector Federal de Telemarketing de la CGT

Los pasados 19 y 20 de septiembre de 2025, ha tenido lugar el III Congreso del Sector Federal de Telemarketing de la CGT en Valencia. Al mismo, han acudido delegaciones de todos los territorios de España para decidir la línea de acción del sindicato para los próximos cuatro años.

Tras llegar las diferentes delegaciones y acreditarse en la comisión de credenciales, dio comienzo el citado congreso con la asistencia de A Coruña, Gijón, Alicante, Barcelona, Cantabria, Salamanca, Valladolid, León, Toledo, Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga, Valencia y Zaragoza los cuales representaban a más de 3000 afiliados y afiliadas. Nos acompañaron el secretario general de la Federación de Transportes y Comunicaciones y el secretario general de CGT Valencia los cuales colaboraron con el equipo saliente para abrir el congreso.

A lo largo del día 19, se debatieron las ponencias presentadas por los delegados y delegadas llegando a consensos y acuerdos mediante la democracia anarcosindicalista que rige nuestra organización. Durante la discusión de las ponencias, surgieron resoluciones de apoyo al pueblo palestino, ya que todos y todas consideramos vital que una organización como la nuestra, visibilice el genocidio que sufren miles de personas para que finalice la masacre que está llevando a cabo el gobierno de Israel.

Entre los bloques a debatir se acordaron estrategias de acción sindical que incluyeron las estrategias de trabajo sindical conjunto, enfoque acerca de las negociaciones colectivas para un sector sometido a medidas que en los últimos dos años ha efectuado la pérdida de miles de puestos de trabajo, un segundo bloque para abordar igualdad y perspectiva de género en un sector altamente feminizado, un tercer bloque sobre teletrabajo y desconexión digital, y por último, la actuación ante la Inteligencia Artificial. Todos los acuerdos alcanzados determinarán la línea de actuación a seguir.

Tras una jornada de intenso debate, los representantes de los distintos territorios visitaron la sede del sindicato de Valencia para cenar juntos y seguir construyendo los lazos de solidaridad y apoyo mutuo propios de CGT. El día 20, y tras continuar con el cierre de los acuerdos, se procedió a la elección del nuevo Secretariado Permanente sometiendo a votación cada una de las secretarías, donde un nuevo equipo compuesto de manera paritaria.

Cabe decir que pese a ser un sector tan feminizado, seremos el único sindicato representativo en telemarketing con una mujer al frente. El nuevo equipo afrontará los retos de nuestro sector y hará frente a la conflictividad diaria que atravesamos, quedando compuesto de la siguiente manera:

Secretaría General Yerai Vidal Sernández trabajadora de Teleperformance en Ponferrada.

Secretaría de Organización Ángel trabajador de Konecta BTO Málaga.

Secretaría de Acción Sindical Iker González de Bustos trabajador de Majorel Salamanca.

Secretaría de Comunicación Álvaro Andrade Benítez trabajador de Konecta BPO Valladolid.

Secretaría de la mujer Noelia González Reyes Trabajadora de Majorel Salamanca.

Secretaría de salud laboral Liselotte Erich trabajadora de CPM Barcelona.

Secretaría de jurídica Ana Belén trabajadora de Teleperformance Ponferrada.

Secretaría de finanzas Antonio Collado Martínez trabajador de Unísono Valencia.

Secretaría de expansión Jesús López Robles trabajador de Atento León.

Secretaría de formación Karen Gineth Becerra Montaño Trabajadora de Castilian Elche.

Salud y acierto.