ABAI COMPRA ATENTO, EL PEZ CHICO SE COME AL GRANDE

El martes 25 de noviembre de 2025 la empresa Abai ha comunicado la compra de Atento EMEA, incluyendo ademas de Europa a Marruecos y Colombia, y esta última lo ha comentado formalmente a los/as representantes de las personas trabajadoras, indicando que por el momento no habría cambios relevantes, a ver con qué nos encontramos.

Y es que, el sector de Contact Center lleva más de una década viviendo fusiones y adquisiciones que han reducido a un puñado las empresas de Telemarketing en este país, donde antes había multitud de empresas ahora hay un oligopolio. Durante años la principal empresa de este sector en España, Atento, ha anunciado su venta a Abai, una empresa mucho más pequeña que en los últimos años no ha mostrado otra cosa que su incapacidad para gestionar cualquier eventualidad y no han hecho otra cosa que perjudicar a las personas trabajadoras con medidas cutres y mal planteadas.

Sorpresivamente por una vez el pez chico se come al grande, y uno de los pequeños clientes de Telefónica (movistar), se ha quedado con el grupo Atento que es el principal proveedor de este cliente de telecomunicaciones. Esta no es una fusión más, es una fusión de una empresa muy mal gestionada que lleva años anunciando medidas contra el empleo, y es evidente que Telefónica, ha tomado partido en esta operación.

Desde el Sector de Telemarketing de CGT, estaremos pendientes de que se mantengan los derechos que ya tienen adquiridos las personas trabajadoras del grupo Atento y actuaremos con firmeza ante cualquier retroceso laboral.