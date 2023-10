SIGUE SIN HABER CAUSA PARA EL ERTE DE ABAI

El juicio del ERTE en Abai planteado por CGT en LA Audiencia Nacional, no llega a celebrarse por acuerdo alcanzado de manera in extremis que no abalamos entre empresa y demás secciones sindicales por falta de causa.

Desde CGT siempre somos consecuentes con lo que decimos, y nos reiteramos en que no hay causa para llegar a un acuerdo con la empresa Abai por la brutal medida que hace meses se nos planteó con un ERTE que afectaba a cientos de personas. No obstante, con el beneplácito del resto de secciones sindicales la empresa ha llegado a un acuerdo dando por válidas las causas a cambio de humo, y es que una «comisión de seguimiento» no vela por los intereses de las personas trabajadoras con criterios tan arbitrarios y poco transparente como la productividad, ya que son cuestiones que las empresas de telemarketing manipulan a su antojo.

Tenemos claro que hay trabajo para todos y todas, así que no vamos a cambiar de opinión de la noche a la mañana, ya que para CGT no somos números ni estadísticas, somos personas que no podemos estar con la incertidumbre de qué va a pasar con nuestro puesto de trabajo, por lo que no vamos a sucumbir a los intereses de la patronal ni le hacemos el juego a la empresa, los puestos de trabajo se defienden, y más en un sector como el nuestro en el que la precariedad prima y cada vez se flexibilizan más las condiciones.

SEGUIMOS LUCHANDO