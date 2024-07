ERE DE KONECTA BTO: LOS 30 DÍAS DE JUDAS

Este lunes 8 de julio, las organizaciones sindicales de siempre, han acordado ya con Konecta el despido de 235 personas; ello saben que lo que han pactado es exclusivamente la aceptación de un precio por enviar a la calle a las personas afectadas, jugando con la cifra de sus indemnizaciones sean estas voluntarias o no voluntarias.

Esa ha sido su argumentación y propuesta durante los últimos 30 días, a sabiendas de que Konecta BTO forma parte de un grupo laboral y que el ERE es un plan sin pies ni cabeza que está mal tramitado.

Saben además estos sindicatos que Konecta BTO ha seleccionado de forma artificial los centros de trabajo a su antojo, para poder así conseguir la aprobación de los sindicatos de siempre; porque si lo hacía únicamente en Madrid, donde se concentra la mayor parte de los afectados, la CGT con su mayoría absoluta jamás le hubiese aprobado esta pantomima. Y saben estos sindicatos también que, de no haber habido acuerdo, el que hoy han firmado, los tribunales muy probablemente hubieran anulado el ERE y todas las personas hubiesen conservado sus puestos. Estos sindicatos son cómplices de Konecta porque entre conversaciones de colegas, han

ocultado a todas y todos que la única causa que promueve está medida, y que está detrás de todos estos despidos, es la causa económica.



Por su parte, Konecta no ha facilitado la información correcta que CGT le ha demandado, razón por la cual, si no hubiera habido acuerdo, este ERE hubiese sido considerado nulo. Pero la empresa ha jugado sus cartas y los sindicatos de siempre han cedido y estos son los resultados.

Sabemos que las causas productivas y organizativas alegadas son un montaje y que validarlas supone una autentico fraude de ley, sin embargo y a pesar todo, el capricho de Konecta se ha impuesto. Desde CGT estamos convencidos que tras la firma de este ERE llegaran más, estos serán despidos forzosos y con peores condiciones, porque esa es la ruta que el Grupo Konecta va a seguir con el propósito continuar ganando más dinero.

No nos extraña que la gente quiera irse de Konecta, no nos cuidan, no nos valoran, no nos motivan y nos pagan muy mal, pero CGT SIEMPRE va a defender los puestos de trabajo, es nuestro rol y no vamos a cambiar, somos trabajadoras y nuestros puestos de trabajo son nuestra única fuente de ingresos.

Decidiremos en los próximos días si llevar o no a los tribunales este despido colectivo, dado que con la firma de CCOO, UGT, USO y VALORIAN las posibilidades son mucho menores, y una sentencia en contra también nos haría daño en el futuro, pero queremos que lo sepáis TENEMOS RAZÓN.