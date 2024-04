Los festivos no sustituyen libranzas

Y es que CGT consigue en solitario el derecho a que no se solapen las libranzas ordinarias con los festivos.

EL TRIBUNAL SUPREMO NOS DA LA RAZÓN:

Se declara no ajustada a derecho la práctica empresarial por la que, al confeccionar los cuadrantes mensuales, se hace coincidir los descansos semanales en días festivos estatales, autonómicos y/o locales.

Se declara el derecho a que las trabajadoras del sector no vean menguados sus descansos semanales por hacer coincidir uno de ellos con un festivo de cualquier índole.

CGT NO SE RINDE Y LUCHA HASTA EL FINAL POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS

Tras una odisea judicial de casi tres años, CGT en solitario consigue que los días de libranza no puedan coincidir con días festivos, y requieran de un día de compensación.

Gracias a este logro la empresa no os podrá volver a robar en vuestros cuadrantes ni un sólo día de descanso, aduciendo que el festivo computa como tal. Y en caso de hacerlo no dudes en acudir a tu delegada de la CGT para que ponga remedio a esta abusiva práctica, dado que el Supremo la ha declarado no ajustada a derecho.

CGT SIEMPRE LUCHARÁ HASTA EL FINAL POR TUS DERECHOS