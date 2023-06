LA JUSTICIA ES CLARA; SITEL NO PUEDE CASTIGARTE A LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR PONERSE ENFERMAS

En la sentencia de la Audiencia Nacional emitida el 20 de junio de 2023, los magistrados dan la razón a la CGT, indicando que Sitel no puede penalizar en sus sistemas de incentivos a las personas trabajadoras por ponerse enfermas, acompañar a un familiar al médico/a o hacer uso de los permisos retribuidos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores o en nuestro Convenio Colectivo.

Es algo que parece de sentido común, no se puede castigar a alguien por ponerse enfermo o por ejercer un derecho, ya que no es algo que se elija, bastante tenemos con tener que acudir al medico/a, como para que encima nos repercuta en el sueldo, lo único que buscaba esta medida era obligar a la gente a ir enferma a trabajar, puesto que, con los salarios de miseria que manejamos, no podemos permitirnos no cobrar los incentivos aunque sean pequeños, y más después del esfuerzo que supone ganarlos.

En CGT teníamos claro que esto no podía suceder, por lo que, tras intentar resolver esto tratando con la empresa sin éxito, ya que como siempre no daban su brazo a torcer, recurrimos a la justicia para poner fin a este atropello, parece que solo entienden a golpe de juzgado.

No es la primera vez que una empresa de telemarketing intenta estas artimañas para no pagarle los incentivos que les corresponden a las personas trabajadoras, y la justicia siempre nos ha dado la razón, por lo que esperemos se lo piensen dos veces antes de seguir haciendo estos burdos intentos de quedarse con nuestro dinero.

LO NUESTRO ES NUESTRO