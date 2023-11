CGT - Sector Federal de Telemarketing

El 3 de noviembre, Konecta inició una negociación con los sindicatos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la cual propuesto partir la vida de 219 personas trabajadoras cambiándoles su turno de trabajo, y como era de esperar, ha cerrado la negociación el 17 de noviembre sin acuerdo por la fata de justificación de la causa y por fraude de ley.

Como era de esperar argumentaban la medida diciendo que sobra personal de mañanas y falta de tarde, o de turno partido, la misma cantinela que tienen todas las empresas de contact, cuestión que pese a sus intentos de argumentar, CGT les ha desmontado reunión tras reunión.

Lo que quieren es que la gente se vaya de la empresa por no poder estos horarios (de forma barata y sin poder denunciar)

Además esta medida se le aplica a más de 89 personas en ERTE de la campaña de la TGSS. Lo que es un fraude de ley ya que se habiendo una medida en vigor se les aplica otra. CGT critica y denunciara esta medida, ya que es que Konecta no ha hecho ni un solo intento de reubicar personal en otras de sus sociedades, ya que cuando quieren son la misma empresa y cuando no interesa no, depende de la ocasión.

En CGT hemos hecho propuestas, para que solo tenga que cambiar de turno quien se presente voluntario/a y por supuesto, ya que alteran su vida reciban un incentivo económico para ello, siendo además una medida temporal hasta que se reestructuren mejor, pese a la amplia capacidad de esta compañía. Pero Konecta no entra en razón, prefieren arruinarle la vida a la gente y obligarles a partir del lunes 20 a cambiar de turno y forzar una demanda ante la Audiencia Nacional, sobre todo por el hecho de que este movimiento no es otra cosa que, como hemos dicho, un ERE encubierto, ya que llevan días intentando que se marche con la indemnización económica la gente que no es de su agrado mediante prácticas inmorales e ilegales. Así les gusta forzar las cosas, puesto que para ellos siempre somos números.

CGT siempre estará del lado de las personas trabajadoras, ni compramos los argumentos de Konecta sin fundamento ni vamos a permitir que haga y deshaga a su antojo.