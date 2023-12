GRUPO KONECTA: YOIGO Y MÁS MÓVIL CAMBIAN DE SOCIEDAD

SEGUIRÁN LOS MISMOS PERROS CON DISTINTO COLLAR

El viernes 15 de diciembre de 2023 se ha comunicado a la plantilla, que la dirección del Grupo Konecta ha decidido el cambio de sociedad de las personas asociadas a la campaña Más Móvil/Yoigo. Los motivos mercantiles que alegan, los justifican en simplificar la gestión administrativa, contable y fiscal, y en la mayor facilidad del cumplimiento de las obligaciones mercantiles y fiscales, por lo que las personas trabajadoras de estas campañas en konecta BTO pasarán a otra sociedad del Grupo Konecta que se denomina Castilian Enterprise Union SA, a parir del 1 de enero de 2024.

Tras meses de rumores, Konecta ha decidida cambiar de sociedad a todas las personas de los centros de Madrid, Cordoba, Elche y Sevilla.

Para la plantilla con contrato en vigor en Konecta BTO poco cambia, dado que los dueños/as y directivos/as seguirán siendo los/as mismos/as, simplemente como dice el refrán, «seguirán los mismos perros con distintos collares».

Este cambio, que se realizará conforme a lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, no debe suponer ninguna modificación en las condiciones laborales de quienes trabajan en estas dos empresas. Mantienen antigüedad en la empresa, salario, mejoras, horarios y cualquier otra condición que vinieran disfrutando hasta ahora. La estructura del servicio también se mantiene tal y como está. Konecta BTO subroga de una sociedad a otra con todos los derechos y obligaciones con efectos 1 de enero de 2024 por lo que, serán en años fiscales distintos. No obstante, por lo que con lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se mantiene su condición de mismo empleador/a (a efectos de la determinación del tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del trabajo a percibir por las personas trabajadoras) No se produce la existencia de más de un pagador, aunque hubiera pagos diferidos, a efectos del límite determinante de la obligación de declarar respecto a los rendimientos del trabajo.



Para cualquier aclaración la sección sindical estatal de CGT en el Grupo Konecta está a disposición de los/as afectados/as.