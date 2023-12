FINALIZA EL ERE DE MAJOREL CON 135 DESPIDOS AVALADO POR UGT, CCOO Y USO

El 5 de diciembre, finaliza el periodo de consultas del ERE de Majorel, el cual afectaba a los territorios de Barcelona, Salamanca, Zaragoza, Madrid y Jerez, y se lleva por el camino a 135 personas trabajadoras.

Por parte de CGT, hemos expuesto a la empresa a lo largo de toda la negociación la falta de causa para una medida de destrucción de empleo de este calibre. Y es que han aprovechado la pérdida de una campaña pequeña de Barcelona, para hacer una barrida en toda la empresa cargándose al personal de staff. Pero vamos, que es totalmente casual la OPA con Teleperformance y que sea este el accionista mayoritario de Majorel. Aquí, al igual que hicieron en la anterior negociación, nadie sabe nada, y nada tiene que ver esta adquisición, con dos ERE planteados en un intervalo de tres meses. Está claro que hay que usar en algo los 5.000 millones que ha generado la operación, y qué mejor que con despidos a precio de saldo. Parece que encima, tiene que ir la CGT a darles la información en primicia cuando es de carácter público, nótese la ironía, porque evidentemente son conocedores de sobra.

Ha sido penoso ver como se justifican con la existencia de un gran número de voluntarios para marcharse. La realidad es que, si en un departamento de una persona, hay una persona afectada, ya no hay tal voluntariedad, total, si sé que me despiden, pues casi que me voy yo, que suena mejor. Por eso nos parece que no vale sacar pecho con el volumen de voluntarios, lo que tendrían que haber hecho, es abogar por el empleo de calidad. Pero para eso hace falta que cambien sus políticas de hostigamiento y dejen de medir al céntimo lo que producimos, planteándose otro modelo de negocio, en el que facturen por calidad y no por cantidad.

Por parte de otros sindicatos vemos que como esperábamos se han centrado en ver a qué precio salen las personas trabajadoras en vez de en minimizar el impacto, nada nuevo bajo el sol, la premisa era despedir como en el ERE planteado por Teleperformance hace un mes, vaya referente tenemos… Nosotros/as por desgracia no quedarnos, con el hecho de que 76 personas trabajadoras han tenido que forzosamente dejar su puesto de trabajo, más del 60%.

Por la parte que nos toca, ofrecemos como siempre nuestra ayuda a todas las personas afectadas y valoraremos las medidas a tomar. No nos rendimos.