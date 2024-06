ERE EN INTRUM, 702 PUESTOS DE TRABAJO

El 23 de mayo se ha constituido la mesa negociadora para el ERE que presenta el grupo empresarial Intrum, y alega todo tipo de causas, económicas, productivas, organizativas y técnicas para así justificar los 702 despidos que plantean. A CGT esto le parece que está hecho para no salvar a nadie y no buscar alternativas a los despidos: pretenden abordar todas las causas posibles para no tener que dar demasiadas explicaciones racionales.

La empresa no busca otra solución que no sea pasar por despedir a casi un tercio de la plantilla, ya que con la flexibilización actual de los despidos colectivos parece que todo vale. En CGT nos parece indecente el hecho de que una empresa de este tipo no se plantee nunca otra solución a cualquier inconveniente que se presente, ya que creemos que no han hecho una buena gestión empresarial en los últimos años y esto pasa factura a las personas trabajadoras: nos preguntamos si, en el supuesto de que esta medida se lleve a cabo, y la empresa comienza a tener beneficios económicos va a hacer reparto de dividendos.

La empresa ya ha informado de sus conclusiones nada convincentes y apuntan en tres direcciones:

Insisten en que es necesario poner en marcha medidas que permitan ajustar su estructura de costes , y reducir los impactos de la pérdida de mercado y de clientes.

Esas medidas permitirán mejorar sus niveles de competitividad en el mercado para tener mejores condiciones y aumentar el volumen de negocio.

Y lo último, que la deben conseguir unos costes que le permitan ser más competitivo.

Traducimos esta verborrea empresarial hecha para no decir las cosas claras: me quito de encima trabajad@s que me cuestan dinero, sin reducir demasiado mi actividad empresarial, para que los y las accionistas de la empresa tengan más dinero en sus paraísos fiscales.

Desde CGT no nos fiamos de los datos económicos apocalípticos que dicen que ha habido bajada de beneficios de más del 100% en un año, y consideramos que los datos facilitados no son suficientes para justificar esta sangría con lo que hemos exigido transparencia total y más y más datos. Consideramos totalmente injustificado este ERE y en todas las sesiones negociadoras que haya de aquí en adelante hasta casi finales de junio haremos valer nuestra voz para que esta sangría no se lleve a efecto.