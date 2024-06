ERE INTRUM: LA EMPRESA SACA LA PATITA

Sigue el ERE de Intrum que afectaría a 700 personas. Este jueves desde CGT nos hemos llevado dos sorpresas: la primera ha sido cuando la empresa ha propuesto como indemnizaciones por despido un máximo de 25 días por año trabajado con 14 meses como máximo. Esto es un chiste para las personas trabajadoras. En algunos casos, cuentan con más de 27 años de antigüedad.

Y la segunda sorpresa que ya esperábamos es que hablaban de una «armonización y homogeneización» para que las personas que quedaran en la empresa no se vieran afectadas una vez hecho el ERE. Es decir, intentaban colar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo (tema que no tiene lugar en la negociación de un ERE) que no reconocían bajo ningún concepto. Cuando les hemos pillado, la CGT ha dicho que eso era intentar colar un 2×1 (ERE y modificación de condiciones de trabajo para quien quede, es decir, menos derechos para todas y todos). Cuando hemos exigido indemnizaciones de 45 días por año trabajado con 42 mensualidades, la empresa ha tenido que bajar la cabeza y admitir que quería colar una modificación de las condiciones de trabajo para la gente que quedara.

Eso sí, pide que se recorten las condiciones de las personas que queden en la empresa, pero jamás las de de los mandos superiores. Como ejemplo, no habría recortes en las prebendas de los y las jefas como los coches de empresa, que seguirían siendo 56. Y ya os aseguramos que con lo que cuesta cada uno de esos coches al menos 3 sueldos ANUALES de teleoperadoras se podrían cubrir…

La semana que viene será la última con sesiones de negociación. Seguiremos haciendo valer los derechos de las y los trabajadores y mientras tanto, siguen las movilizaciones promovidas por CGT.