Las trabajadoras de Digitex renuevan su confianza en nosotras

La sección del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de la de Madrid ha vuelto a renovar la confianza de la plantilla en las elecciones celebradas este 6 de junio. La baja participación (menos del 30%) ha marcado la jornada del 6 de junio, en DIGITEX INFORMÁTICA SLU Madrid (una filial más del grupo Konecta), dado que buena parte de las personas trabajadoras se encuentran en teletrabajo.

El número de miembros del Comité de Empresa ha bajado, pasando de diecisiete a nueve, en apenas dos años; con todo esto, hay que agradecer a quienes han tenido a bien acudir a ejercer su derecho en la jornada electoral, así como que hayan vuelto a confiar en nosotras para representarles.

El resultado, es el siguiente:

STTyCC Madrid 30 votos y 4 delegadas

UGT 30 votos y 4 delegadas

CCOO 6 votos y 1 delegada

Es destacable, por evidente y vergonzoso, el papel de CCOO en el proceso, pretendiendo boicotear la candidatura de nuestro sindicato, presentando una lista con menos miembros de los requeridos. No han hecho campaña o propuesta, salvo el uso de las RRSS de sus candidatas para difamar y verter mentiras y desinformación acerca de nuestro Sindicato, de las personas a las que tenían la obligación de atender y defender de las malas artes empresariales. Para más inri, no han obtenido ni los votos de toda su candidatura que o bien han sabido elegir otra opción, o bien no han querido ser partícipes de su cambalache sindical. Son las cosas que tiene no aparecer nunca, ni dar la cara, salvo para votar el día que te estás jugando el sillón, no vaya a ser que un día se tengan que volver a poner los cascos.

Empezamos ahora una nueva etapa en DIGITEX, con una sección y un comité renovados, y con ganas de dar el impulso que estamos necesitando. Nos formaremos y nos prepararemos para todo lo que se nos avecine. Porque el compromiso es claro. Nos habéis dado una confianza, pero también un mandato. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por no fallar en su consecución.