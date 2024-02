CGT CONSIGUE QUE SE PAGUE EL PERMISO DE 4 DÍAS

La nueva Ley de Familias establecía un permiso de hasta 4 días para el derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor, cuando sea necesario por motivos familiares urgentes e imprevisibles, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata.

El problema, una vez más, es que las empresas del sector entendía la Ley como le daba la gana y empezaron a dejar de pagarlo. Muchas empresa, pese a reconocer la existencia de ese derecho, estimaban que se trataba de ausencias justificadas no remuneradas. Es decir, se negaban a pagar. Se amparaban en que el convenio colectivo de Contact Center no especificaba que tuvieran carácter retribuido. Por parte de CGT en Unisono se pusieron en marcha el mismo día 10 de noviembre. En primer lugar, se agotaron todas las vías para solucionar este asunto “por las buenas”. Incluso se les solicitó la apertura de una mesa negociadora en el seno de la empresa para regular esta cuestión. Pero Unisono, fiel a su quehacer contrario a las personas trabajadoras, no se ha avenido a razones y por este motivo ha habido que llevarla, junto al resto de empresas del sector, ante los Tribunales.

Queremos aclarar que CGT es el único sindicato con implantación estatal presente en la mesa de convenio que ha metido esta demanda. Y la Audiencia Nacional nos ha dado la razón, reconociendo que este permiso ha de ser retribuido. No sabemos si Unisono o el resto de empresas del sector recurrirán esta sentencia ante el Tribunal Supremo, pero lo que está claro es que los tribunales, por el momento, a quien les dan la razón es a los y las trabajadoras. Seguimos trabajando para que no te roben tus derechos.