TELETRABAJO: CGT ACABA CON LOS DESCUENTOS ILEGALES EN TELEPERFORMANCE 

Gracias a la demanda planteada por CGT, la empresa Teleperformance no podrá seguir descontando importes en nómina debido a caídas en los sistemas, algo que desde la implantación del Trabajo a Distancia se había convertido en habitual. Tras llevarles a la Audiencia Nacional hace dos semanas, ese tribunal le obligó a llegar a negociar un acuerdo con nosotros/as el cual se ha ratificado a día de hoy. Este acuerdo contempla, a groso modo, que los fallos derivados de caídas de sistemas, fallos en la luz, internet… los asuma Teleperformance y no la plantilla, por lo que no podrán descontarlo o hacernos recuperar esos tiempos.

Hasta el momento, y tras la llegada del teletrabajo, dicha empresa tenía por política descontar de la nómina de la plantilla, los problemas de suministros que suponían que no pudieran prestar servicios. Esto no solo lo aplicaban para quien estaba en teletrabajo, si no que, para quien está en el centro, hacían lo mismo, descontándoles importes correspondientes a que los programas informáticos se cayeran. Vamos, una vergüenza, lo que llevó a los delegados de CGT a recurrir a los tribunales tras cientos de reclamaciones individuales a la empresa.

En la Audiencia Nacional dieron orden a esta empresa de acordar con la RLPT un proceder ante dichas desconexiones que no repercutiera en la nómina de las personas trabajadoras, citándoles nuevamente a los 15 días para formalizarlo, y como era de esperar, no fue hasta el último minuto en la puerta del juzgado, ante la perspectiva de que iban a perder, cuando han cedido y acordado un protocolo para que los/as Trabajadores/as comuniquen a la empresa la incidencia y sea esta quien la asuma durante el primer día completo.

A partir de ahora cuando fallen los sistemas, las personas trabajadoras harán una foto o pantallazo del fallo de conexión y pedirán a la empresa suministradora (Vodafone, Movistar, Iberdrola…) que les abra una incidencia, y así quedarán dichos tiempos cubiertos sin que repercuta en nómina o se le «deban horas a la empresa», ni siquiera tendrán que volver al centro si la incidencia se solventa en 24h.

Esto supone un gran avance, ya que en muchas de las empresas del sector, los/as teleoperadores/as se ven obligadas a asumir los fallos en los medios de producción, teniendo que acudir al centro de trabajo a terminar la jornada sin suficiente antelación o viendo si no pueden como se les descuentan los importes de dichos tiempos cuando no son causas imputables a las personas trabajadoras.