CCOO, UGT Y USO FIRMAN CON ACUERDO UN ERE SIN CAUSA OBJETIVA EN TELEPERFORMANCE QUE AFECTA A 299 PERSONAS

Lamentamos comunicar que finalmente, como en el 90% de los casos, CCOO, UGT y USO han vuelto a actuar como las empresas sindicales que son, manifestando que firman un Despido Colectivo con personal que quiere seguir en en su puesto de trabajo.

Hemos llegado al punto de la negociación en que empiezan a caerse las máscaras de ciertas secciones sindicales, que pretenden firmar un ERE que no se puede justificar, vendiéndonos que lo hacen para que las personas trabajadoras se puedan ir con las, a su juicio, mejores condiciones, pero cuando en realidad no existe justificación alguna para la firma de este preacuerdo, y para la marcha de trabajadores/as de forma forzosa.

Aceptan que haya voluntarios que se queden, mientras la empresa elige con criterios subjetivos y manipulables decenas de despidos. Aceptan las causas alegadas por la empresa cuando no se ha explicado porque las llamadas bajan en Teleperformance y continúan en otros proveedores. Aceptan criterios subjetivos y rebajan la indemnización del despido improcedente mercadeando con los puestos.

Cabe decir que CCOO desde el minuto 0 de esta negociación no ha llevado ha engaños, ya que desde el primer día de negociación, sin haber mirado la documentación, ni pelear las causas y saltando su turno de intervención, ha dejado claro que su firma iba por delante a cambio de dinero, y es que creen que los responsable es acordar dinero para que la gente se marche de la empresa, está claro que se piensan que el grueso de las personas trabajadoras se mueven por los mismos intereses que ellos.

Viéndolo con perspectiva, ahora nos queda claro que tanto CCOO como UGT y USO, lo tenían todo apalabrado por detrás desde antes de la primera reunión… Si bien los primeros manifestaron su intención de firmar desde el principio, los demás se han unido a ellos de forma descarada en el transcurso de esta última reunión.

Esto supone un duro golpe para los cuatro centros afectados, Ponferrada, Sevilla, A Coruña y Madrid, que sufren ahora despidos forzosos de plantilla que no ha querido ofrecerse voluntaria porque necesita mantener su sueldo para vivir, cuestión que para nada importa cuando hay intereses por detrás para estas empresas sindicales, que se dedican a mercadear con nuestro futuro.

Por parte de CGT hemos sido coherentes de principio a fin dejando claro a la empresa que no tiene una causa objetiva para esta medida, que no es más que un ERE preventivo ante la inminente fusión con otro de los gigantes del sector de telemarketing para seguir engrosando sus beneficios a cambio de nuestra salud y nuestro esfuerzo.

Desde esta sección se valorarán las vías legales para seguir peleando por los cauces a nuestro alcance.

DIGNIDAD Y LUCHA