4ª REUNIÓN ERTE ABAI: SUS MENTIRAS NO NOS CONVENCEN

En la 4ª reunión del periodo de consultas. La dirección de la empresa nos presenta a Movistar y Endesa como unas empresas ruinosas, algo que choca con los beneficios que han obtenido estas multinacionales en 2022. Endesa disparó sus beneficios un 77%, hasta los 2541 millones y Telefónica gana 2011 millones ese mismo año. Lo que demuestra que una vez más que la patronal se pone de acuerdo para atacar a lxs trabajadorxs.

Mientras nos cuentan que hay «menos trabajo» lxs clientxs se quejan de la espera, atendemos llamada tras llamada, se acortan las formaciones, las que se dan son a través de vídeos sin preocuparse de que sean asimiladas, o vemos como los ritmos de trabajo y la presión hacen que acabemos enfermxs.

La gestión es tan caótica que el número de personas asignadas a los servicios no coincide con los datos aportados, en gran medida debido al trapicheo con las claves. Desde la CGT exigimos datos reales, una medida tan grave no puede sustentarse en falacias.

La empresa se cubre «las espaldas» ante posibles reclamaciones judiciales individuales. Ha decidido que las víctimas de violencia machista, RLT, personas embarazadas, con permisos de maternidad o paternidad y a cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave sean excluidas del ERTE. Esta decisión se incluye en la estrategia «negociadora» de ABAI con el objetivo de demostrar «buena fe».

Desde la CGT seguimos pidiendo la retirada inmediata del ERTE. Las medidas propuestas por este sindicato siempre pasan por garantizar todos los puestos de trabajo. mantener o incrementar el poder adquisitivo y por el respeto a las condiciones labores y los derechos adquiridos. En la actualidad hay empresas que están implantando jornadas laborales de 4 días manteniendo el salario. Se trata de una medida que mejora la salud laboral y mejora el rendimiento. Luchamos por medidas organizativas que no supongan siempre un ataque a lxs trabajadorxs.

La próxima reunión está fijada para el 21 de junio a las 11 horas.

19 DE JUNIO, HUELGA DE 24 HORAS SI TOCAN A UNX, NOS TOCAN A TODXS